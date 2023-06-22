По Чонгарскому мосту нанесен удар, движение транспорта перекрыто: оккупанты пожаловались на атаку Storm Shadow. Фото и видео

Ночью 22 июня на мосту в поселке Чонгар вблизи временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Выезд из полуострова на этом участке закрыт.

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Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что удар по мосту был нанесен ночью и добавил, что пострадавших якобы нет. Об этом пишут Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты заявили, что взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

В то же время кремлевские пропагандисты утверждают, что ночью было повреждено сразу несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области. Также в сети заявили, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо выдал, что на мостах повреждено дорожное покрытие, поэтому движение организовано по резервному маршруту.

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после взрывов для поездок в Запорожскую и Херсонскую область из временно оккупированного Крыма нужно выбирать маршрут через Армянск. Он также отметил, что сбой в работе одного из пунктов пропуска якобы не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора на временно оккупированный полуостров.

Напомним, оккупанты в Крыму пожаловались на диверсию на железной дороге в районе Феодосии. В ночь на 21 июня прогремел взрыв, в связи с чем движение поездов было остановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июня в оккупированном Симферополе взорвался автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области Владимира Епифанова. Чиновник, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

– Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что следующий свой день рождения он отметит в освобожденном Крыму.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал оккупантов скорее сбегать по Крымскому мосту в РФ. По его словам, освобождение полуострова теперь – только вопрос времени.