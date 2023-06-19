В Симферополе взорвался автомобиль с помощником 'вице-премьера' оккупированной части Запорожья: появились подробности. Фото и видео

В понедельник, 19 июля, во временно оккупированном Симферополе на территории Крыма взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В нем находился помощник "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов.

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Чиновник, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что инцидент произошел на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. В машине взорвался якобы газовый баллон. После этого "чиновник" уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие.

Кроме самого Епифанова, в салоне автомобиля также находились его секретарь и охранник. Все трое из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук, а охранник – еще и ноги. Они были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

В сообщении указано, что на данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва, однако накануне газовый баллон в автомобиле ставленника оккупантов проверяли на СТО в Симферополе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль пособника врага, предварительно – местного коллаборанта. Машина сгорела дотла;

– 10 июня мощная "бавовна" произошла на Арабатской Стрелке и в Железном Порту на Херсонщине. В результате прилета разрушена гостиница "Срок", в которой якобы часто ночевал коллаборант Владимир Сальдо. Сам он остался жив, однако получил контузию.

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