В оккупированном Крыму заявили о диверсии на железной дороге: движение поездов остановили. Видео
Оккупанты в Крыму пожаловались на диверсию на железной дороге в районе Феодосии. В ночь на среду, 21 июня, прогремел взрыв, в связи с чем движение поездов было остановлено.
Назначенный Москвой оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов по состоянию на 08:28призвал крымчан к спокойствию и пообещал, что в течение двух часов "движение поездов будет восстановлено". Пострадавших нет, заверил оккупант (видео размещено внизу новости).
"На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Тем временем украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что железнодорожное полотно в Феодосии повредили партизаны. Также было опубликовано видео, которое зафиксировало взрыв у оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 19 июня в оккупированном Симферополе взорвался автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области Владимира Епифанова. Чиновник, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.
– Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что следующий свой день рождения он отметит в освобожденном Крыму.
– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал оккупантов скорее сбегать по Крымскому мосту в РФ. По его словам, освобождение полуострова теперь – только вопрос времени.
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