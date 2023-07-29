Российский командир пожаловался на оккупантов-алкоголиков из Чувашии и намекнул на расправу. Видео

Российский командир, который приехал воевать против Украины, пожаловался, что его подчиненные из Чувашии пьянствуют на фронте. Также он намекнул, что оккупантам-алкоголикам осталось жить не долго.

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Кроме того, захватчик пригрозил жителям Чувашии физической расправой. Видео с пьяными военными преступниками опубликовал в Telegram Сергей Стерненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский командир на видео сообщил все свои персональные данные – Егоров Николай Михаилович с позывным "Зима". Оккупант показал двоих пьяных россиян из Чувашии с перебинтованной головой и кровотечением из носа.

Захватчик пожаловался, что оккупанты выполняют боевые задачи в состоянии алкогольного опьянения. Также он намекнул, что вскоре этих оккупантов ждет физическая расправа.

При этом военный преступник назвал свой адрес проживания в РФ и заявил, что физическая расправа ждет тех, кто захочет вступиться за оккупантов-алкоголиков из Чувашии.

Напомним, российский оккупант из Авдеевского направления пожаловался, что в армии РФ солдат не считают людьми. Он заявил, что захватчиков посылают "чисто на убой".

Ранее сообщалось, что среди оккупантов растет напряжение и паника из-за тяжелой ситуации на фронте. Российские солдаты на грани психологического срыва из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под пули, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой.

Еще один захватчик пожаловался на бессмысленную систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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