'Мужики плачут': оккупант пожаловался жене на тяжелые условия и нежелание воевать в Украине. Аудиоперехват

Среди оккупантов растет напряжение и паника из-за тяжелой ситуации на фронте. Российские солдаты на грани психологического срыва из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под пули, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он жалуется на тяжелые условия и нежелание воевать в Украине. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР 30 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский военный в разговоре с женой жалуется, что командование к мобилизованным относится хуже, чем к скоту. Командиры их так и называют - "скот *баный", и заставляют делать тяжелую работу под обстрелами – копать окопы и носить тяжелые бревна.

Над головами у захватчиков летают украинские дроны и можно ежесекундно ожидать "благословенного огня", а спрятаться некуда.

Оккупант признается жене, что уже на грани срыва.

"Все осто*издило, пешком ходить, дубы эти *бани таскать - там дубы по 6 метров, сосна *бучая, она толстая, невозможно поднять. Каждый божий день - копай, таскай. Эта мразь летает, там некуда прятаться, бл*дь", – жалуется оккупант.

Он также рассказал, что очень много раненых – их "мешками вывозят". По его словам, "мужики уже плачут все".

От безнадежности оккупанты готовы подставляться под пули, покалечиться, чтобы любой ценой оказаться в тылу.

"Мы вчера собирались "трехсотиться все, нервы сдают", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант пожаловался жене на заградотряды в российской армии.

Еще один захватчик пожаловался на бессмысленную систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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