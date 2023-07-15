"Чисто на убой посылают": оккупант пожаловался, что в армии РФ солдат не считают людьми. Перехват
Российский оккупант из Авдеевского направления посетовал, что в армии РФ солдат не считают людьми. Он заявил, что захватчиков посылают "чисто на убой".
Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Так, оккупант рассказал о значительных потерях среди личного состава в 9 ОМСП.
"Там чисто как на убой людей, туда посылают. Так что, хорошо, что ты оттуда съе...ался, там уже и двухсотых куча", – сказал он.
В то же время, по его словам, из-за небрежного отношения врачей к лечению раненых, их выписывают из больницы и возвращают в строй без оказания полной медицинской помощи.
"Раненый лежит и им насрать, никто из полка не приехал к нему… у него две руки осколочные, одна на вылет, а одну даже обломок не достали и уже выписывают", – объяснил оккупант.
Он констатировал, что командование относится к захватчикам "как к скоту".
Напомним, что это не первый случай жалоб солдат РФ на непрофессионализм командиров на войне. Да, российские захватчики продолжают жаловаться на плохое отношение к рядовым оккупантам, особенно к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.
Подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.
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