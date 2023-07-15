'Чисто на убой посылают': оккупант пожаловался, что в армии РФ солдат не считают людьми. Перехват

Российский оккупант из Авдеевского направления посетовал, что в армии РФ солдат не считают людьми. Он заявил, что захватчиков посылают "чисто на убой".

Видео дня

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Так, оккупант рассказал о значительных потерях среди личного состава в 9 ОМСП.

"Там чисто как на убой людей, туда посылают. Так что, хорошо, что ты оттуда съе...ался, там уже и двухсотых куча", – сказал он.

В то же время, по его словам, из-за небрежного отношения врачей к лечению раненых, их выписывают из больницы и возвращают в строй без оказания полной медицинской помощи.

"Раненый лежит и им насрать, никто из полка не приехал к нему… у него две руки осколочные, одна на вылет, а одну даже обломок не достали и уже выписывают", – объяснил оккупант.

Он констатировал, что командование относится к захватчикам "как к скоту".

Напомним, что это не первый случай жалоб солдат РФ на непрофессионализм командиров на войне. Да, российские захватчики продолжают жаловаться на плохое отношение к рядовым оккупантам, особенно к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!