'Как отправляли 'мясо', так и отправляют': оккупант пожаловался жене на скотское отношение к мобилизованным в армии РФ. Перехват

Российские захватчики продолжают жаловаться на скотское отношение к рядовым оккупантам, в особенности к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Видео дня

Россия может продолжать войну против Украины лишь з счет того, что у нее еще есть мобилизационный ресурс. Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Он подтвердил, что российские командиры бросают своих солдат на убой, а в Кремле потом пытаются это отрицать.

"Тактика русских не изменилась: как отправляли мясо, так и отправляют. Отправляют людей вперед, по людям стреляют, они смотрят откуда, пытаются увидеть, откуда по ним стреляют, пытаются это уничтожить. Ни*уя не получается, люди погибают, люди кончаются – набирают новых. За счет того, что есть люди еще в России, поэтому они и отправляют", – сказал военнослужащий страны-агрессора.

Оккупант также рассказал, что российских военкоров очень редко можно увидеть на передовой. А когда они туда приезжают, военным запрещают к ним приближаться. Очевидно, это делают для того, чтобы солдаты ничего не сказали журналистам, а те в свою очередь не донесли эту правду о ситуации на фронте до россиян.

Жена захватчика говорит, что, по данным росСМИ, ничего страшного на его участке фронта якобы не происходит (тот находится в районе Павловки под Угледаром на Донетчине). В ответ на это захватчик призвал ее почитать украинские каналы, так как там можно найти реальную информацию о ситуации на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!