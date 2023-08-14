Пьют и употребляют наркотики: в Донецкой области увеличилось количество дезертиров в рядах войск Путина – ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области увеличилось количество дезертиров в рядах российских захватчиков. Кроме того, оккупанты пьют и употребляют наркотики.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что среди находящихся на Донетчине военнослужащих российско-оккупационных войск ухудшилось морально-психологическое состояние.

Также посреди захватчиков снизился уровень исполнительной дисциплины посреди представителей личного состава противника. Только за последний месяц представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ, задержали около 1 тысячи оккупантов, совершивших уголовные и административные правонарушения.

Речь идет о самовольном оставлении места службы, а также распитии алкогольных напитков или употреблении наркотических веществ или других психотропных средств.

Следует отметить, что такая ситуация может усилить угрозу гражданскому населению временно оккупированного региона.

Напомним, российские оккупанты сбежали с боевых позиций в Луганской области. В частности, к дезертирству прибегли около четырех десятков наемников захватнического войска РФ.

Ранее сообщалось, что на фронте под временно оккупированным городом Сватово в Луганской области сняли враждебную позицию, засеянную мертвыми военнослужащими ВС РФ. Это стало результатом очередного "мясного" штурма захватчиков, получивших сильный ответ от Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне "бавовны", которую ВСУ устраивают врагу на временно захваченных территориях, в его рядах участились случаи дезертирства. оккупанты просто отказываются выполнять приказы командиров и убегают с позиций.

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