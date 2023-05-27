В войсках РФ растет количество случаев дезертирства, ВСУ устраивают врагу мощную 'бавовну' – Генштаб

Силы обороны Украины регулярно устраивают врагу мощную "бавовну" на временно оккупированных территориях и линии фронта. Только за минувшие сутки украинская авиация 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В связи с этим в российских войсках участились случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.

Видео дня

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 мая. Отмечается, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на пяти направлениях фронта: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. Под огнем оказались населенные пункты Киевской и Днепропетровской областей.

Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, произвел около 89 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по районам Стрелечи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодезное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, где также нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки Херсонской области. Обстрелял населенные пункты Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Потери России за сутки

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и 2 – типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

В армии оккупанта все учащаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. В частности, 25 мая в районе Сватового на Луганщине, около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы ССО возле Кременной в Луганской области вступили в бой с превосходящими силами российских оккупантов. Несмотря на это, наши защитники вышли из него победителями, а враг понес потери;

– на Бахмутском направлении продолжаются упорные бои между российскими захватчиками и Вооруженными силами Украины. Наши защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!