Бойцы ССО выиграли в неравном бою с врагом возле Кременной. Видео

Бойцы Сил специальных операций возле Кременной на Луганщине вступили в бой с превосходящими силами российских оккупантов. Несмотря на это, наши защитники вышли из него победителями, а враг понес потери.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Там раскрыли детали операции.

Группа ССО проводила специальную разведку, во время которой обнаружила расположение личного состава войск РФ в районе Кременной.

"Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа совершила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва", – сказано в сообщении.

После этого бойцы ССО нанесли удары по позиции оккупантов из 60-мм миномета.

Количество ликвидированных захватчиков в настоящее время уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, враг понес большие потери в районе населенного пункта Кременная Луганской области. Благодаря точечным ударам наши воины сожгли российские танки.

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