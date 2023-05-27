Враг понес значительные потери: Сырский показал слаженную работу защитников Украины под Бахмутом. Видео

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и Вооруженными силами Украины. Наши защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции войск РФ.

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Момент зачистки одной из них удалось снять на видео. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что враг понес значительные потери.

Ликвидация захватчиков стала возможна благодаря слаженной работе двух штурмовых групп 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

На кадрах можно увидеть передвижение российских захватчиков и то, как украинские защитники обнаруживают и "демилитаризуют" их укрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские военнослужащие продолжают развивать успех на флангах Бахмута. Защитники страны продвигаются на север и юг от разрушенного российскими оккупантами города.

– Российские оккупационные войска не взяли под свой полный контроль Бахмут. Вооруженные силы Украины контролируют небольшой, но очень важный участок города.

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