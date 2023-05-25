Силы обороны развивают успех на флангах Бахмута: в Нацгвардии рассказали о ходе боев. Карта

Украинские военнослужащие продолжают развивать успех на флангах Бахмута. Защитники страны продвигаются на север и юг от разрушенного российскими оккупантами города.

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Также военнослужащие ведут воздушную разведку на Бахмутском направлении для выявления позиций врага. Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, в районе Бахмута бойцы Национальной гвардии продолжали ведение воздушной и радиоэлектронной разведки с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника.

Благодаря аэроразведке нацгвардейцы выявляют радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. Это в свою очередь дает возможность подразделениям Сил обороны развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.

Кроме того, Уршалович отметил, что в течение прошлой недели основные усилия воинских частей и подразделений Национальной гвардии во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сосредотачивались на оборонных действиях в рамках Слобожанского, Донецкого, Таврического операционных районов.

Напомним, в течение 24 мая российская террористическая армия совершила ряд атак вблизи Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытались наступать в направлении Ивановского и Хромово.

В последние недели Силы обороны Украины смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Защитники достигли главных целей и заняли выгодные позиции, в то же время не дав врагу возможности прорвать оборону, уничтожить украинскую группировку или окружить ее.

Ранее сообщалось, что, по оценке Соединенных Штатов, российские потери во время попыток наступления в районе Бахмута были чрезмерно высокими. По информации, предоставленной Пентагоном, оккупационные войска испытывали все большие потери с каждым днем.

Как известно, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление главаря ЧВК опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

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