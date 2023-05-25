Оккупанты пытались пойти в наступление вблизи Бахмута, горячее всего было на двух участках: анализ боевых действий от ISW

В течение 24 мая российская террористическая армия совершила ряд атак вблизи Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытались наступать в направлении Ивановского и Хромово.

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Все попытки россиян оказались безуспешными – украинские войска отбили вражеские атаки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в 3 км к юго-западу от Бахмута – в направлении населенного пункта Ивановское, а также в 3 км к западу от Бахмута – в направлении Хромово.

Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские войска продолжают оборонительные действия на подступах к Бахмуту. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы полностью контролируют Бахмут и дополнительные силы оккупантов входят в город, чтобы взять на себя операции по зачистке.

В то же время российские оккупанты встревожены, что Вооруженные силы Украины могут усилить переброску военной техники и личного состава в направлении Бахмута.

Также 24 мая российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к северу от Донецка в районе Авдеевки и Новокалиново, а также в направлении Первомайского и Марьинки.

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что утром 24 мая российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по Авдеевке и два авиационных удара неуправляемыми авиабомбами.

Напомним, в последние недели Силы обороны Украины смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Защитники достигли главных целей и заняли выгодные позиции, в то же время не дав врагу возможности прорвать оборону, уничтожить украинскую группировку или окружить ее.

Ранее сообщалось, что по оценке Соединенных Штатов, российские потери во время попыток наступления в районе Бахмута были чрезмерно высокими. По информации, представленной Пентагоном, оккупационные войска испытывали все большие потери с каждым прошедшим днем.

Как известно, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление главаря ЧВК опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

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