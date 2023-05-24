'Наступление на Бахмут стало мясорубкой для оккупантов': в Белом доме оценили потери РФ

По оценке Соединенных Штатов, они считают, что российские потери во время попыток наступления в районе Бахмута были чрезмерно высокими. По информации, представленной Пентагоном, оккупационные войска испытывали все большие потери с каждым прошедшим днем.

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Об этом сказал в среду на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он также отметил и динамику развития конфликта между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны.

"Это наступление (на Бахмут. – Ред.) фактически обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой", – отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что оценки, представленные Вашингтоном относительно потерь российских вооруженных сил под Бахмутом в начале мая, оказались точными. Однако, по его словам, с тех пор российские силы ежедневно понесли еще большие потери.

Кирби также отметил конфликтные отношения между Евгением Пригожиным, главарем группы "Вагнер" и министерством обороны России.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины удерживают небольшой плацдарм в Бахмуте Донецкой области, где уже порядка 9 месяцев идут ожесточенные бои. Силы обороны продвигаются по флангам. В течение недели ВСУ продвигаются от 150 м до 2 км в сутки.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне прокомментировали российские заявления по захвату Бахмута в Донецкой области. Там подчеркнули, что не будут раскрывать собственные оценки ситуации.

Как известно, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

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