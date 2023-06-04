Десятки оккупантов сбежали с боевых позиций на Луганщине: дезертиров уже разыскивают

Российские оккупанты несколько дней назад cбежали с боевых позиций на Луганщине. В частности, к дезертирству прибегли около четырех десятков наемников захватнического войска РФ.

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На сегодня командование до сих пор их ищет. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ 4 июня в утренней сводке относительно событий на фронте.

Так, случай имело место во временно оккупированном городе Сватово одноименного района Луганской области.

"2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на российских захватчиков, самовольно покинувших боевые позиции, устроили "охоту".

В частности, чтобы разыскать дезертиров, командование оккупантами задействовало два российских вертолета. Кроме того, на поиски беглецов направили и подразделения росгвардии.

Напомним: в конце мая в "ДНР" сбежали семь зеков, мобилизованных в ряды оккупационного войска РФ. Российские спецслужбы заявили, что часть дезертиров поймали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне "бавовны", которую ВСУ устраивают врагу на временно захваченных территориях, в его рядах участились случаи дезертирства. Оккупанты просто отказываются выполнять приказы командиров и убегают с позиций.

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