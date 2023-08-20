Акцент на подавлении врага: Украина изменила подход к контрнаступлению – The Economist

После начала контрнаступления в июне 2023 года Украина изменила свою стратегию, отказавшись от тактики, связанной с высокими потерями в живой силе. В настоящее время основное внимание уделяется ослаблению противника при помощи активного применения артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

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Об этом сообщает издание The Economist. Главная проблема, замедляющая контрнаступление, – отсутствие воздушного прикрытия.

"Мы больше не планируем операций, которые предусматривают большие потери. Акцент сейчас делается на подавлении противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", – говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной западным изданием и ссылаясь на украинский Генштаб, Украина была поставлена всего 60 танков "Леопард", вопреки ранее данных обещаниям о поставке сотен таких танков.

Сейчас, по словам собеседника СМИ, катастрофически не хватает машин для разминирования.

"У нас просто нет ресурсов для фронтальных атак, к которым нас призывает Запад", – добавляют в источнике.

Дополнительным вызовом является отсутствие аэрозольной поддержки, что затрудняет ВСУ в преодолении российских минных полей и оборонительных линий.

По этой причине военное руководство Украины откладывало контрнаступление так долго, как только могло.

Согласно сообщениям СМИ, начало контрнаступления в июне оценивается как "катастрофическое". Специально подготовленные на Западе две бригады столкнулись с существенными потерями в людях и технике из-за минных полей. Этот опыт привел к корректировке первоначальных планов.

По словам источника Генштаба, с тех пор Украина сделала приоритет на сохранении армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;

– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.