'Поле боя очень динамично': у Байдена не считают, что война в Украине зашла в тупик

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отрицает любые версии о якобы недостаточном темпе контрнаступления Сил обороны Украины. По его словам, все бои за освобождение захваченных территорий движутся в постоянной динамике, что и характерно в битве с более многочисленным противником.

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Об этом чиновник заявил во время утренней пресс-конференции с журналистами. Он указал, что линии фронта достаточно протяженные, поэтому периодически российские войска перехватывают инициативу, но ВСУ эффективно удерживают позиции.

"Мы видим, как Украина продолжает методично и систематически отвоевывать территории", – подчеркнул Салливан.

Напомним, Главнокомандующий украинским войском Валерий Залужный ответил всем скептикам якобы недостаточно быстрых результатов контрнаступательной операции ВСУ. По его словам, подобные события вовсе не похожи на футбольный матч, за которым следят с попкорном.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью", – твердо обозначил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Резников указал, что на ход и скорость контрнаступления зависит от ряда факторов. В частности, количество боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем, а также комплексов ПВО, то есть прямого участия иностранных союзников.

А бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес и вовсе убежден, что контрнаступление Сил обороны идет очень хорошо, учитывая то, что ВСУ совершают атаки без превосходства в небе. Кроме того, оккупанты заминировали поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.

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