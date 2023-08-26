Бойцы 47-й бригады около Работино сбили российский самолет Су-25. Видео

Воины Сил обороны Украины приземлили еще один самолет-штурмовик Су-25 оккупационной армии страны-агрессора России. "Птичка" врага была уничтожена в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

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Этот поселок расположен в Пологовском районе на Запорожье и это одно из самых горячих направлений контрнаступления. Видео приземления вражеского самолета опубликовали в Telegram-канале WarArchive (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военную технику российских оккупантов сбили военные 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Точная дата и место поражения самолета неизвестны.

По данным Osint-сервиса Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину безвозвратно потеряли 28 штурмовиков Су-25.

Стоит отметить, что в последний раз в ВСУ отчитывались об уничтожении Су-25 28 июня 2023 года. Приземлить очередную вражескую "птичку" удалось бойцам зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК "Игла".

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны российских захватчиков в районе села Работино. Один из известных "военкоров" страны-агрессора выразил обеспокоенность такой ситуацией и заявил, что это критический момент на поле боя.

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