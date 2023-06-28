Воины ВСУ сбили российский Су-25 с ПЗРК 'Игла': эффектное видео

Защитники Украины сбили очередной российский истребитель Су-25. Приземлить очередную вражескую "птичку" удалось бойцам зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах видно, как ракета попадает во вражеский борт, и задымившись, он падает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: 23 июня на Донетчине враг лишился еще одного боевого вертолета – украинские зенитчики приземлили очередной российский Ка-52 стоимостью около 16 миллионов долларов.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "аллигатор" на Донетчине сегодня утром! Вместе – к победе", – отметил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

А 21 июня Силы обороны Украины ликвидировали еще один российский вертолет. Вражеский Ми-24 "приземлили" на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в районе оккупированного Мелитополя на Запорожье были "демилитаризованы" два вражеских штурмовика Су-25. Оккупанты признали, что ВСУ подбили их штурмовик из ПЗРК, но летчик смог дотянуть самолет до аэродрома в Мелитополе и совершить аварийную посадку.

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