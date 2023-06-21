Воины ВСУ сбили российский ударный вертолет Ми-24 – Генштаб

Силы обороны Украины в среду, 21 июня, ликвидировали еще один российский вертолет. Вражеский Ми-24 "приземлили" после обеда.

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Очередную потерю противника подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост пресс-служба опубликовала в Facebook.

"Хорошая новость" – написали в ГШ ВСУ. Деталей о том, на каком участке фронта это произошло, там не обнародовали.

"Выстоим и победим!" – уверены представители Генерального штаба.

Как известно, серийный выпуск Ми-24 (неофициальное название – "Крокодил") начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Этот вертолет имеет множество модификаций. По информации из сети, стоимость такой "птички" может составлять примерно 12,5 млн долларов за единицу.

Утром 21 июня Генштаб отчитывался, что российская оккупационная армия потеряла на широкомасштабной войне против Украины 306 геликоптеров. Ми-24, сбитый под вечер того же дня, стал 307-м.

Как писал OBOZREVATEL, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявлял, что наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах на юге, а также продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают наступление оккупантов на востоке.

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