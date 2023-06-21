ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на юге, на Донетчине идут тяжелые бои – Генштаб

Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на юге, а также продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов на востоке.

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Об этом 21 июня сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. "На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Вольное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.

Ковалев добавил, что противник сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения ВСУ. Оккупанты применяют резервы, пытаясь восстановить утраченное положение.

На востоке украинские воины продолжают сдерживать наступление захватчиков.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка – Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – информировал Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои. За минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений.

– В ISW отметили, что контрнаступательные операции ВСУ идут на двух участках фронта, защитники Украины столкнулись с сильным сопротивлением врага.