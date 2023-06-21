Контрнаступательные операции идут на двух участках, ВСУ столкнулись с сильным сопротивлением войск РФ: анализ ISW

В течение 20 июня украинские военнослужащие продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта. В свою очередь российские оккупанты стягивают резервы, чтобы затруднить продвижение украинских войск.

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Основные бои ведутся на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские захватчики заявили, что части Восточной группировки войск отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины под Ореховом Запорожской области и на западе Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска направили значительные силы, чтобы остановить украинское наступление. Такие действия агрессора в некоторой степени затруднило продвижение украинских войск.

Также в украинском оборонном ведомстве добавили, что контрнаступательные операции имеют несколько задач, которые не сосредоточены исключительно на освобождении территории. Также в Минобороны рассказали, что что украинские силы еще не приступили к основной фазе контрнаступательных операций.

Напомним, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что масштабное контрнаступление украинской армии еще не началось, ведь сейчас задействовано не более четверти резервов, которые готовились для этой стратегической операции. Впрочем, возможна оперативная пауза.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал россиян, которые незаконно обустроились и живут на временно оккупированной территории Крыма, воспользоваться Керченским мостом и вернуться в Россию. Сделать это следует как можно скорей, ведь освобождение полуострова и возвращение Украины – теперь только вопрос времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки – село примерно в 25 км юго-западнее Орехова на западе Запорожской области. Оттуда оккупанты убегали, бросая технику и оружие, ведь украинские бойцы устроили врагу ад.