Контрнаступление ВСУ остановится? Военный эксперт объяснил важный нюанс
Масштабное контрнаступление украинской армии еще не началось, ведь сейчас задействовано не более четверти резервов, которые готовились для этой стратегической операции. Впрочем, возможна оперативная пауза.
Военно-политическое руководство нашей страны должно определить, приближает ли текущая тактика ВСУ на фронте к главной цели – победе в войне. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.
"Возможно, сейчас действительно будет оперативная пауза. Но это не причина утверждать, что Украина останавливает контрнаступление. Если обращаться к классикам, то можно выиграть битву, можно выиграть несколько битв, но проиграть войну. И это именно та оговорка, которой, очевидно, руководствуется наше высшее военное командование", – заметил он.
По оценкам эксперта, на фронте украинская армия действует на тактическом, а не на стратегическом уровне, она не задействовала все основные резервы, а следовательно, делать "дальновидные выводы" рано.
"То, что происходит в последние две недели, скорее, являются действиями тактического уровня. Это атаки, контратаки. Но как таковая масштабная наступательная операция еще не началась. Основные силы не были введены в наступление. По отдельным оценкам, на сегодняшний день задействовано не более 25% тех резервов, которые Украина готовила в течение многих месяцев для проведения масштабной наступательной операции", – подчеркнул Мельник.
Он заявил, что украинская армия перехватила у врага стратегическую инициативу. "Освобождение 10-20 населенных пунктов или нескольких сотен квадратных километров – это важно, но вопрос, который стоит перед нашим военно-политическим руководством – приближает ли это нас к победе, или это, не дай бог, может подорвать наши способности для того, чтобы дальше развивать наступление и дальше двигаться по направлению к главной цели", – отметил эксперт.
Как писал OBOZREVATEL, в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что украинские Силы обороны могут временно приостановить контрнаступление для того, чтобы взять оперативную паузу и пересмотреть свою тактику. Там также указали на определенное продвижение украинской армии по ряду направлений.