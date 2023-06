ВСУ добились успехов в контрнаступательных операциях, но могут их приостановить: в ISW назвали причину

Силы обороны Украины 18 июня продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов. Однако они могут временно остановить эти усилия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

Такое предположение высказали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что оперативные паузы являются обычной чертой больших наступательных операций и не говорят о завершении крупного контрнаступления Украины, которое еще даже не началась.

Эксперты обратили внимание на кадры с геолокацией, указывающие, что украинские силы продвинулись в пределах 30 км к югу от Кременной. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели ВСУ также продвинулись более чем на километр к северу от Авдеевки на линии фронта в Донецкой области.

Тем временем даже российские источники утверждали, что украинские войска вели контрнаступательные операции южнее, юго-западнее и юго-восточнее Большой Новоселки на административной границе между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, где добились локальных успехов.

В целом ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, и кадры с геолокацией показывают, что они вошли в западную часть н. п. Пятихатки (41 км к юго-востоку от облцентра) и юго-западнее Орихова.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень заявил, что оккупанты продолжают контратаки на западе Донетчины и Запорозья, и у ВСУ "много работы". А мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские силы продолжают перебрасывать личный состав и тяжелую военную технику из районов Новой Каховки и Каховки в восточной части Херсонщины – на линию фронта в Запорожской области через Мелитополь.

"Украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций", – предположили аналитики ISW.

Они напомнили, как начальник Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что, по его оценке, никто "не увидит наступления в ближайшие семь дней". А издание The Wall Street Journal 17 июня написало, что Силы обороны Украины "по большей части приостановили свои наступления в последние дни", поскольку украинское командование якобы пересматривает тактику.

По мнению экспертов, эти сообщения согласуются с их недавними наблюдениями относительно масштабов и подходов локализованных контрудары на юге и востоке Украины.

"Мы ранее отмечали, что Украина еще не направила большую часть имеющихся сил в контрнаступательные операции и еще не развернула свои основные усилия. Оперативные паузы – обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня ВСУ тоже продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжались на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о важных шагах для контрнаступления. Он отметил, что сейчас задача номер один – обеспечить военных всем необходимым для наступательных операций.

