ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта, а Кремль усилил мобилизацию – ISW

В течение 17 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке нашей страны.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские оккупанты утверждали, что атаковали северную и южную окраины Бахмута. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей. Защитники Украины также проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова на западе Запорожской области.

В минобороны Украины подчеркнули, что в результате интенсивных боев украинские силы продвинулись до двух километров на нескольких направлениях на юге страны.

В свою очередь государство-террорист Россия продолжает усилия по постепенной мобилизации оборонно-промышленного комплекса. Аналитики обратили внимание на то, что 17 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил военно-промышленный комплекс в Омской области, выпускающий танки и термобарические артиллерийские системы.

У Шойгу похвастались, что за последние несколько месяцев производительность объекта якобы значительно увеличилась, а начальник главного автобронетанкового управления минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков заявил, что "все бронемашины доработаны с учетом требований безопасности".

Примечательно, что страна-террорист РФ продолжает в значительной степени полагаться на уклонение от санкций для приобретения критически важных компонентов для ракет. Российские вооруженные силы не имеют возможности производить полупроводники, микросхемы и процессоры, необходимые для ракет, но все же могут производить ракеты, получая эти компоненты из "дружественных" стран.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на фронте проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.

Напомним, в Вооруженных силах Украины допускают, что российская террористическая армия может устроить новые техногенные катастрофы на территории нашей страны. Для этого враг может использовать специальные взрывные команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 219,1 тыс. человек убитыми. Только за сутки 16 июня украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 670 оккупантов.