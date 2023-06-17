Воины ВСУ ликвидировали за сутки 670 оккупантов, уничтожено 12 танков и 22 артсистемы: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 219,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 16 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 670 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 12 танков, 23 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3977 танков, 7706 ББМ и 3834 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 609 единицы реактивных систем залпового огня и 364 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 314 самолетов, 302 вертолетов и 3364 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1211 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6557 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 520 – специальной техники.

Напомним, российский террорист пожаловался на большие потери путинской армии на передовой. Он рассказал, что на некоторых позициях оккупантов остро ощущается трупный запах.

Ранее сообщалось, что в начале июня украинские военные нанесли один из наиболее смертоносных ударов по российским оккупантам за время полномасштабной агрессии России против Украины. Вследствие удара по колонне оккупантов под Кременной на Луганщине могли быть ликвидированы свыше ста захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время удара украинских воинов по командному пункту россиян на юге Украины 12 июня был ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.