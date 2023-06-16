Разведка Британии подтвердила ликвидацию в Украине российского генерала, подчиненные которого отличились зверствами в Буче

Во время удара украинских воинов по командному пункту россиян на юге Украины 12 июня был ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.

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Оккупанты из подразделений 35 общевойсковой армии в марте 2022 года совершали зверства в Буче, а в июне были разгромлены под Изюмом. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб во время удара по командному пункту ориентировочно 12 июня 2023 года на юге Украины. Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 САА). Учитывая, что назначен командир 35 CAA генерал -лейтенант Александр Санчик, как сообщается, восполняет пробел в высшем штабе, существует реалистичная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент смерти", – говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве отметили, что Горячев стал первым российским генералом, ликвидация которого в Украине была подтверждена с начала 2023 года. Под его командованием подразделения 35 общевойсковой армии совершали зверства в Буче на Киевщине.

"Это (ликвидация Горячева. – Ред.) продолжает военный рекорд, который был одновременно сложным и противоречивым для 35 CAA: в марте 2022 года элементы армии присутствовали во время резни мирных жителей в Буче, а в июне 2022 года войска были в основном уничтожены под Изюмом", – напомнили в МО Британии.

Напомним, ранее в разведке Британии констатировали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин бросил вызов Путину.

Ключевой датой этого противостояния может стать 1 июля 2023 года: именно к этой дате согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу "вагнеровцы" должны заключить контракты с МО РФ. Однако Пригожин неоднократно заявлял, что делать этого наемники не будут.