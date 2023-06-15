Пригожин бросает вызов Путину: разведка Британии назвала ключевую дату в противостоянии

Риторика владельца российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перерастает в неповиновение российским властям. Более того, он буквально бросил вызов российскому диктатору Владимиру Путину, и ключевой датой этого противостояния может стать 1 июля 2023 года.

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Это последний день, когда "вагнеровцы", по требованию минобороны России, должны подписать контракты с ведомством. Об этом идет речь в сводке британской разведки на 15 июня, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

Там напомнили, что 10 июня МО России потребовало от членов "добровольческих формирований", таких как группа "Вагнера", подписать контракты непосредственно с МО, и этот шаг был прямо одобрен президентом Путиным по телевидению 13 июня 2023 года.

В разведке обратили внимание, что в течение нескольких месяцев Пригожин жестко критиковал иерархию МО, но уступал авторитету кремлевского диктатора. Однако в этот раз, несмотря на комментарии Путина, Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

Напомним: также Пригожин заявил, что "вагнеровцы" якобы готовы вернуться на фронт 5 августа, а также пожаловался, что президент страны-агрессора Владимир Путин обещал "все социальные гарантии" его наемникам, когда те отправились на передовую в Украину.

"Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях", – заявил Пригожин.

Он добавил, что, когда "Вагнер" начинал участвовать в войне против Украины, "никто не говорил", что его наемники обязаны заключить договоры с минобороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The Washington Post пояснило, что терпение Путина относительно регулярной критики со стороны Пригожины можно объяснить сразу несколькими причинами. По мнению некоторых аналитиков, учитывая, что война против Украины идет для РФ плохо, у российского диктатора может не быть выбора;

– министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все ЧВК обязаны до 1 июля подписать контракты непосредственно с минобороны. Эксперты уверены, что такие действия Шойгу направлены на централизацию контроля над российскими ЧВК и поставками боеприпасов в ответ на контрнаступление Украины.

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