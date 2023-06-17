Войска РФ могут устраивать новые техногенные катастрофы в Украине: в ОК 'Юг' указали на угрозы

В Вооруженных силах Украины допускают, что российская террористическая армия может устроить новые техногенные катастрофы на территории нашей страны. Для этого враг может использовать специальные взрывные команды.

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На очередные опасные шаги оккупанты могут пойти из-за отчаяния. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие учитывают разные возможные сценарии событий и готовятся противодействовать врагу.

"Нужно понимать, что они сейчас доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы. Это учтено и с этим работаем дальше", – сказала Гуменюк.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что пропагандистский лозунг "можем повторить" россияне сейчас могут использовать в ракурсе техногенного шантажа. Ранее враг пытался запугивать взрывом на Запорожской атомной электростанции, техногенной катастрофой на заводе "Титан" в Армянске и подрывом дамбы на Каховской ГЭС. Последнее оккупанты, к сожалению, уже воплотили в реальность.

"Мы помним, что шантажировали они и с Запорожской АЭС, затем Каховская дамба и Крымский Титан. Сейчас они также пытаются давить шантажом и проявляют интерес к другим гидротехническим сооружениям нашего региона", – объяснили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным источником воды как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области. В ближайшее время украинцы уже практически не увидят знаменитых херсонских арбузов, не попробуют на вкус херсонские помидоры.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что, по его мнению, будет с Крымом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Временно оккупированный РФ полуостров останется без пресной воды, поступавшей туда из Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики признают, что им безразлична судьба гражданского населения временно оккупированных территорий Украины. После подрыва Каховской ГЭС военные РФ спасали только себя и свое оружие.

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