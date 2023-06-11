'Мы только себя эвакуировали': оккупанты признаются, что даже не думали спасать жителей затопленной Херсонщины – перехват

Российские захватчики признают, что им безразлична судьба гражданского населения временно оккупированных территорий Украины. После подрыва Каховской ГЭС военные РФ спасали только себя и свое оружие.

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Они и не думали об эвакуации мирных жителей затопленных районов. Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Мы себя только эвакуировали", – сказал он. Захватчик также признался, что они воровали лодки у местных, чтобы спастись от большой воды.

Известно, что этот оккупант во время российского теракта на ГЭС находился на юге Украины вместе со своей женой и только потом присоединился к подразделениям "второй армии мира".

По его словам, сначала военным РФ не говорили, что будет такое большое наводнение, поэтому резкий подъем уровня воды стал неожиданностью даже для них.

"Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы сильно вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро-быстро все спасайте", – рассказал оккупант.

Отметим, что его жену жизни гражданских тоже не волновали. Она, как и супруг, больше переживала за "шмотки", которые не удалось спасти от подтопления. Так, известно, что оккупант утопил свой бронежилет и магазины для патронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ украли видео, как украинский военный дроном передал воду жителям Олешек, и выдали кадры за свои. Этот оккупированный населенный пункт страдает от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

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