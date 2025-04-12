Новое перемирие будут мониторить БПЛА, россияне пойдут на провокации: Андрей Крамаров поделился прогнозом

Возможный режим полного прекращения огня будет во многом напоминать подобные мероприятия, происходившие до полномасштабного вторжения России в Украину, с той разницей, что функцию мониторинга могут выполнять не наблюдатели ОБСЕ, а беспилотные летательные аппараты. Однако, как и в 2015 году, с большой вероятностью можно предусмотреть провокации российской стороны. Также не исключены попытки прорыва линии фронта.

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По большому счету такой режим тишины можно будет назвать замораживанием конфликта ради понятной цели – интенсификации мирных переговоров. Однако опыт договоренностей о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры показывает реальную "эффективность" переговорного процесса – страна-агрессор начала массированные террористические атаки по гражданским городам Украины. Следовательно, именно с этой позиции следует оценивать вероятность реального перемирия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российско-белорусские учения "Запад 2025", которые состоятся на территории Беларуси осенью, могут представлять угрозу. В частности, угроза того, что учения перерастут во вторжение в Украину на Киевском направлении, как это было в 2022 году. Считаете ли вы, что такая опасность велика? Есть ли у врага достаточный ресурс, в частности, человеческий, чтобы осуществить это?

– Ресурса нет, но полностью будут провокации. Собственно, это показывает ситуация, которая сейчас сложилась на Сумском и Харьковском направлении, где враг не то чтобы активно атакует наши позиции, но оказывает давление, а также сохраняет значительное количество личного состава. Скорее всего, во время учений они будут также пытаться демонстрировать значительное количество личного состава, чтобы еще больше растянуть Силы обороны Украины вдоль украинско-белорусской границы.

Ключевой стратегической задачей россиян все дно остается полная оккупация Донецкой области, но сейчас у них есть трудности. В прошлом году их основная оперативная задача не была выполнена – взятие Покровска и Константиновки – чтобы в 2025 году начать движение в направлении Славянска и Краматорска. Поэтому с целью распыления сил обороны Украины, расширения линии фронта для реализации количественного преимущества, они будут пытаться оказывать давление и на Сумщине, и на Харьковщине, не исключено, что также и на юге Запорожской области.

Не исключены и провокации с проведением некоторых диверсий, маневров с целью имитации потенциального наступления на границе с Киевщиной и Черниговщиной. Причем больше я вижу угрозу для Черниговщины, потому что ландшафт местности на Киевщине очень неудобен. Однажды враг с этим уже столкнулся.

На данный момент для наступления на Киев достаточной группировки у россиян нет. Чтобы совершить эффективное наступление с севера, нужно снять с востока значительную часть своих войск, загнать их в Беларусь и с этой территории начать в разы более массированное наступление, чем это было в 2022 году.

– Можем или надеяться на то, что собственной армии Беларуси будет недостаточно для существенного усиления российской оккупационной армии, если она будет вовлечена в этот процесс?

– Я уверен, что белорусская армия не будет вовлечена. Да, учения будут, но участия ни в каких маневрах или попытках наступления, в боевых действиях не будет. Если их не смогли привлечь в 2022 году, сейчас шансов на это очень мало.

Стоит также учитывать, что путей, по которым можно пройти, не так уж много, ведь речь идет об украинском севере, Полесье. Все эти пути очень тщательно подготовлены к наступлению, учитывая опыт 2022 года. Но, тем не менее, давление, конечно, будут оказывать. Не исключены определенные провокации, в том числе и в самом Киеве, чтобы оказывать психологическое давление на население и пытаться растянуть наши силы и ресурсы.

В общем, речь идет об отвлекающем маневре, чтобы ослабить наши позиции на Донбассе. Ведь когда и если россияне выйдут на административную границу Донецкой области, они смогут официально заявить, что все их цели так называемой СВО достигнуты – уволены Донецкая и Луганская области и создан сухопутный коридор в Крым. Это то, что можно продать внутреннему потребителю и, к сожалению, странам Запада, особенно в условиях потенциальных переговоров по завершению войны или хотя бы паузы в войне.

Ведь, как показывает история этой войны с 2014 года, как только начинается переговорный процесс, россияне сразу активно начинают давить по всей линии фронта, увеличивать количество обстрелов украинского тыла, чтобы максимально оказывать давление и поднимать ставки на переговорах. В этой истории есть еще и практический результат – достижение успехов в Донецкой области.

– Что касается перемирия. Если Кремль все же согласится на полное прекращение огня, как это будет выглядеть на практике?

– Все будет происходить так же, как это происходило в 2015 году, когда устанавливались первые режимы прекращения огня. Обе армии будут сидеть на своих позициях без попыток штурмов или артиллерийских обстрелов или выстрелов из стрелкового оружия в сторону противника. Безусловно, со стороны россиян будут единичные провокации, как это было всегда. Не исключены попытки точечным ударом прорвать линию фронта. Возможно, туда будут заведены какие-то международные наблюдатели - в чем я очень сомневаюсь - которые будут фиксировать прекращение огня.

Давайте вспомним историю 2015 с миссией ОБСЕ. Ее эффективность очень низкая. Эта война открыла множество неэффективных международных институтов и вообще невозможность действующего международного права урегулировать такие конфликты в условиях современного мира и современной войны.

Возможно, мониторинг будет осуществляться с помощью БПЛА. Таким образом представители мониторинговой миссии не подвергаются опасности. Но это Россия, а потому провокации, попытки возбуждения, отрицание факта нарушения и т.д. – это будет возвращение к той войне, которую у нас было до полномасштабного вторжения.

– То есть фактически как определенная заморозка конфликта?

– Да, условно это можно определенной заморозкой конфликта, во время которого должны проходить более активные переговоры по завершению войны. Как они будут смотреться? Сейчас большая несогласованность позиций, следовательно, будем наблюдать.

Но давайте вспомним о договоренности о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, достигнутой месяц назад. Украина их действительно выполняет. В течение этого месяца мы не слышали ни одной новости об обстреле какого-то НПЗ, нефтепровода или даже состава горюче-смазочных материалов на территории России. Переключились больше на удары по российским военным аэродромам стратегической и тактической авиации – на мой взгляд, это правильное решение. Но от россиян мы получили одни из самых массированных обстрелов по гражданским городам, абсолютно террористическим атакам.

Это показывает эффективность переговорного процесса. Учитывая этот опыт, давайте будем честно оценивать возможность достижения режима прекращения огня или заморозки. Мы уже увидели, как этот вопрос решается с запретом на обстрелы.

– Действительно, враг ведет себя так же, как и раньше. Вместе с тем ведущие специалисты говорят о "перегреве" российской экономики. Некоторые озвучивают прогнозы, что уже летом Россию может ожидать экономический коллапс. Предполагаете ли вы, что именно это событие, а не существенное усиление украинской армии, именно сейчас могло бы действительно сдвинуть ситуацию?

– Как известно, российская экономика переведена на военные рельсы. Честно говоря, она неплохо пережила изоляцию от мировых рынков, которую получила в результате введения санкций. Это показывает низкую эффективность санкций.

Наверное, большей угрозой для россиян, как это ни странно прозвучит, начата торговая война между США и Китаем, поскольку китайская экономика, рынки являются ключевым, на что переориентировалась Россия с 2022 года. Даже федеральные резервы центробанка России были переведены в большом объеме в китайскую валюту и ценные бумаги. Это с одной стороны.

С другой стороны, эта изоляционистская экономическая политика и наличие наследия Советского Союза – попытки максимально переходить на самообеспечение – показывают, что если российская экономика выстояла, то она и дальше может стоять, несмотря на значительное снижение уровня жизни населения. Они готовы этим пренебречь. Итак, запаса крепости на самом деле у них сейчас хватает.

Еще один фактор, который может повлиять на экономику России, – это падение цены на нефть. Потому что из-за санкций себестоимость увеличилась, ведь для транспортировки используется флот танкеров. Если раньше Россия могла обеспечивать экспорт напрямую за счет прокачки по нефтепроводам, использования железной дороги, то сейчас логистика усложнена. Кроме того, себестоимость российской нефти не слишком мала, что обусловлено технологическими особенностями добычи.

Если баррель нефти Urals упадет ниже 40-42 долларов, они начнут продавать ее в убыток. То есть постепенно ущерб будет нести их государственный бюджет, возможно, у кого-то снизятся какие-то доходы, но вместе с тем полностью они от этого не откажутся, поскольку все равно нужны валютные поступления в страну.

– Следовательно, наиболее эффективной мерой будет существенное усиление украинской армии.

– Эти процессы должны идти параллельно – усиление военной компоненты Украины и снижение экономической состоятельности россиян для ведения войны.