Мельник: Путин начинает игру ниже порога войны. В чем опасность? Интервью

В последние дни прозвучало сразу несколько заявлений о том, что страна-оккупант Россия может расширить агрессию на страны Европы, в частности, Польшу, страны Балтии или Швецию, а также окончательно поглотить Беларусь. К ультиматуму главы Кремля Владимира Путина на Западе прислушиваются, ведь иногда они реализуются, как это было, например, с широкомасштабным вторжением в Украину: в конце 2021 года прозвучал ультиматум, а уже через несколько месяцев в нашу страну вошли регулярные оккупационные войска.

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Страны Европы, не являющиеся членами НАТО, сегодня находятся в достаточно опасной ситуации, ведь легендарная статья 5 Альянса на них не распространяется. Сегодня вероятность того, что Путин пойдет на новую военную авантюру, равна нулю, ведь его армия потеряла наступательный потенциал. Но у него остается возможность совершать диверсии в Европе, действовать "ниже порога войны", когда та или иная страна-жертва агрессии будет определять, была ли провокация достаточной, чтобы начинать вооруженное противостояние с Россией. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Эксвицепрезидент США Майк Пенс заявил: в случае, если Россия захватит Украину, она пересечет границу одной из стран НАТО. Это могут быть Польша, Эстония, Латвия или Литва. В то же время в Швеции не исключили, что для этой страны существует ряд угроз, в частности, со стороны России. Наконец, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Путин может захотеть захватить соседние страны, в том числе Беларусь. Как вы думаете, что изменилось за последнее время? Почему такие заявления стали озвучиваться сейчас?

– Позвольте не согласиться с выводом о том, что что-то изменилось прямо сейчас. Потому что процесс повышения ставок, эскалации, уменьшения уровня доверия начался очень давно. Можно вспомнить печально известную речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Если брать стратегический момент, то это начало широкомасштабного вторжения, которому предшествовали ультиматумы со стороны России. В частности, эти ультиматумы были и в адрес евроатлантического сообщества.

Я бы считал точкой отсчета декабрь 2021 года и, конечно, февраль 2022 года как реализация этих угроз. Тогда Путин говорил о том, что в случае, если Запад не воспримет их "выгодные предложения", а по сути ультиматумы, они готовы принимать "меры военно-технического характера".

При том, что Россия довольно часто блефует, мир не может игнорировать эти угрозы. В случае нападения на Украину мы видим, что после ультиматума Путин принял решение реализовать эти угрозы.

Что касается изменения стратегических подходов на уровне Евросоюза, на уровне НАТО, на уровне отдельных стран, то здесь также последствия событий, о которых я сказал выше.

Швеция в течение долгого времени, более двухсот лет, придерживалась политики нейтралитета. Но были некоторые нюансы. Есть неподтвержденные данные о том, что во время Холодной войны в Швеции были тайные соглашения с отдельными странами НАТО о том, как Швеция будет действовать в случае широкомасштабной войны с Советским Союзом или Варшавским договором. Итак, при том, что официально Швеция декларировала свой нейтралитет, еще тогда она определялась, на какой стороне будет в случае войны. Были определенные гарантии, как со стороны Швеции, так и ее партнеров.

Но примерно начиная с 2001 года Швеция постепенно меняла свою внешнюю политику и политику безопасности, которая определилась к началу 2010-х годов как политика солидарности. В ежегодном заявлении шведского парламента был один абзац, сформулировавший суть этой политики. Если коротко, он заключался в том, что в случае нападения она будет защищать себя и надеяться на помощь партнеров. Она также не будет стоять в стороне, если кто-то из ее соседей подвергается либо техногенной катастрофе, либо вооруженному нападению. По сути это уже было политическое заявление, которое было формальным отказом от классического нейтралитета, то есть невмешательства и пребывания в стороне.

Особенность сегодняшнего момента в том, что страна, подавшая заявку на вступление в НАТО, но еще не получившая гарантий статьи 5 Устава НАТО, находится в довольно уязвимой ситуации. Да, есть гарантии, предоставленные отдельными странами Швеции и Финляндии на определенный период, но это не столь полноценные гарантии, как для члена системы коллективной безопасности, НАТО.

Очевидно, Швеция поняла, что этот период наиболее благоприятен для провокаций со стороны России. На мой взгляд, именно с этим связано это заявление.

Что касается возможностей реализации этой угрозы, Россия сейчас потеряла наступательный потенциал. Даже проведение ограниченных "специальных операций" уже под большим вопросом. Это и сворачивание российской активности в Сирии. Тем более сложно представить, чтобы Россия пошла на новую авантюру, не говорю, что с НАТО, а даже с одной европейской страной, Швецией.

Если мы не рассматриваем потенциальные средства вооруженной борьбы, то у России шансов нет. Главная опасность возможных провокаций против Швеции или стран НАТО состоит в том, что, скорее всего, они будут, как говорится, ниже порога войны. То есть провокации, которые по сути являются нарушением суверенитета и территориальной целостности – будь то на суше, или в морском пространстве, или в воздушном, – но которые дали жертве этих провокаций основания для того, чтобы дискутировать, является ли это поводом для применения военной силы.

Наши партнеры это прекрасно понимают, есть определенные планы, как на это реагировать. Но полной уверенности в том, что реакция будет мгновенной и адекватной, все равно нет.

Что касается Беларуси, то, по моему мнению, вопрос захвата этой страны уже решен. Если сохраняется сегодняшняя динамика, если Лукашенко остается у власти, это лишь вопрос глубины поглощения. В том числе состояния решения о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Это, в сущности, создание еще одной российской военной базы. Это практическая реализация планов по поглощению Беларуси с помощью военных средств. Это не применение силы как таковой, но применение военного инструмента для достижения этой цели.

– Американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что украинская армия может временно приостановить контрнаступление, которое, собственно, еще не началось в полную силу, чтобы пересмотреть тактику. Там также отметили, что оперативные паузы являются обычной практикой во время масштабных наступательных действий. Согласны ли вы с такими оценками?

– Конечно, я соглашаюсь. Кроме заключения Института изучения войны, были также заявления, сделанные официальными лицами других государств. Сейчас все пытаются дать оценку происходящим событиям.

Но, на мой взгляд, многие допускают ошибку в том, чтобы сейчас делать какие-то далеко идущие выводы. Происходящее в последние две недели, скорее, являются действиями тактического уровня. Это атаки, контратаки. Но как таковая масштабная наступательная операция еще не началась.

Мы можем условно говорить, что она началась в том смысле, что идет подготовительный этап, а это также составляющая этой операции. Но главные силы не были введены в наступление. По отдельным оценкам, на сегодняшний день задействовано не более 25% резервов, которые Украина готовила в течение многих месяцев для проведения масштабной наступательной операции.

Может быть, сейчас действительно будет оперативная пауза. Но это не основание утверждать, что Украина останавливает контрнаступление. Я согласен с тем, что оперативная пауза – это абсолютно нормально. Если обращаться к классикам, можно выиграть битву, можно выиграть несколько битв, но проиграть войну. И это именно та оговорка, которой, очевидно, руководствуется наше высшее военное командование.

Все эти российские басни о том, что Украине вроде бы нужно продемонстрировать Западу некий успех – это все для российской публики. Если мы попытаемся определить для себя критерии успеха этого наступления, то на сегодняшний момент однозначно можно говорить, что успех уже в том, что Украина перехватила и удерживает стратегическую инициативу. Россия сейчас находится в глубочайшей обороне. Проводимые какие-то контратаки все равно не меняют ситуации.

Далее успех наступательной операции измеряется с учетом того, насколько он приблизит нас к достижению главной цели – победе Украины в этой войне. Освобождение 10-20 населенных пунктов или нескольких сотен квадратных километров – это важно, но вопрос, который постоянно стоит перед нашим военным, военно-политическим руководством – приближает это нас к победе, или это, не дай бог, может подорвать наши возможности для того, чтобы дальше развивать наступление и дальше двигаться по направлению к главной цели.