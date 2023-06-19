Россия может напасть на Швецию, несмотря на войну в Украине – Минобороны

Существует возможность вооруженной агрессии России против Швеции, несмотря на текущее участие российской армии в конфликте на Украине. У России остаются ресурсы для осуществления военных действий в отношении Швеции.

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Об этом говорится в шведском издании SVT. Сухопутные войска России скованы в Украине, но, несмотря на это, в отношении Швеции существует несколько военных угроз.

Сообщается, что отчет получил название "Allvarstid" (в переводе с шведского – "Время серьезности"). Источники издания утверждают, что данное название непосредственно отсылает к периоду с 1939 по 1945 годы, когда Швеция стояла перед серьезной угрозой безопасности, аналогичной сегодняшней.

"Общее мнение при подготовке заключалось в том, что сейчас это срочная угроза. Мы надеемся, что этот отчет пошлет сигналы структурам обороны, что сейчас "серьезное время", теперь пора браться за дело", – заявил источник издания.

В докладе отмечается, что на данный момент российские сухопутные войска активно привлечены к конфликту на Украине. Однако, несмотря на это, доклад подчеркивает, что по-прежнему существуют военные угрозы со стороны России в отношении Швеции.

"Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. У России также есть возможность действовать силами спецназа", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия и Швеция привели в повышенную боевую готовность свои военно-морские силы, чтобы предотвратить возможные диверсии России по энергетическим сетям государств. Военные корабли страны-агрессора заметили около ветряных электростанций и подводных электрокабелей.