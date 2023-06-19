Если РФ захватит Украину, дальше она пересечет границы НАТО, – конкурент Трампа на выборах Майк Пенс

В случае, если государство-агрессор Россия, захватит Украину, вскоре ее армия пересечет границу одной из стран НАТО. Поэтому необходимо продолжить военную поддержку нашей страны и дать ей возможность отразить российское вторжение.

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Такое мнение высказал бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс в интервью американскому телеканалу NBC News. Он подчеркнул, что в случае если РФ победит, то уже вскоре воевать придется армии НАТО.

"Я предполагаю, что не пройдет много времени, как российская армия пересечет границу, где наши мужчины и женщины в униформе будут вынуждены идти и воевать. Если она пересечет границу со странами-членами НАТО – Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой", – сказал Пенс.

Более того, он заметил, что если США, предоставляя Украине военную помощь, помогут ей победить, то тем самым пошлют "оглушительный сигнал" и Китаю о том, что мир не потерпит применения силы для перекроивания международных отношений где-нибудь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил на место экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые сомневаются в необходимости продолжать военную помощь нашей стране для борьбы с полномасштабным вторжением России. Глава государства пригласил американцев в Украину и подчеркнул, что победа РФ сейчас будет означать, что в будущем страна-агрессор может начать еще одну войну, например со страной НАТО. И в таком случае им придется отправить на фронт своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Украина должна получить от государств-партнеров все необходимое вооружение, чтобы добиться скорейшей победы над Россией. Сейчас ВСУ необходимы ракеты большой дальности ATACMS, кассетные боеприпасы, современные истребители F-16 и штурмовики A-10;

– 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину.

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