Курт Волкер: США должны предоставить Украине ATACMS, с самолетами тоже не следовало тащить

Украина должна получить от государств-партнеров все необходимое вооружение, чтобы добиться скорейшей победы над Россией, освободить захваченные территории и лишить страну-агрессора времени и возможностей нанести еще больший вред. Сейчас ВСУ необходимы ракеты большой дальности ATACMS, кассетные боеприпасы, современные истребители F-16 и штурмовики A-10.

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Об этом в интервью агенству "Укринформ" сказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что Украина получила достаточно средств для того, пробы провести контрнаступление, но это не означает, что партнеры сделали все возможное.

По словам Волкера, истребители украинская армия должна была получить намного раньше, как и штурмовики.

"Нужно было раньше предоставить Украине самолеты. Полагаю, что полезно было бы передать и штурмовики A-10", – заявил дипломат.

Он добавил, что, вероятно, США "сделали меньше, чем могли", из-за боязни спровоцировать Россию. По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена боятся применения россиянами ядерного оружия.

Накануне бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав также сказал, что украинской армии на фронте сейчас необходимы ракеты большой дальности ATACMS, которые Киев уже давно просит у США в качестве военной помощи. Это вооружение укрепит ее сухопутные ресурсы, а также компенсирует недостаток военно-воздушных ресурсов.

Дальнобойные ракеты смогут расширить возможности ВСУ для победы над оккупационной армией страны-агрессора России.

Напомним, что в Конгрессе США внесли резолюцию с призывом к Байдену передать Украине ATACMS. Конгрессмены уверены, что именно это вооружение сейчас нужно ВСУ и оно ускорит победу Украины в войне с Россией.

В документе говорится, что ракетный комплекс ATACMS нужен украинским военным для нанесения ударов по ключевым российским логистическим узлам, пунктам управления и другим важным военным объектам в глубине оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новые пакеты военной помощи. В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от самых мощных армий мира.

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