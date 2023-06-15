'Расширит возможности для победы': американский генерал призвал правительство США предоставить Украине ракеты ATACMS

Украинской армии на фронте сейчас необходимы ракеты большой дальности ATACMS, которые Киев уже давно просит у США в качестве военной помощи. Это вооружения укрепит ее сухопутные ресурсы, а также компенсирует недостаток военно-воздушных ресурсов.

Видео дня

Дальнобойные ракеты смогут расширить возможности Вооруженных сил Украины для победы над оккупационной армией страны-агрессора России. Этом этом сказал генерал в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав на заседании группы США-Украина в Вашингтоне 14 июня, передает Укринформ.

Генерал отметил, что украинская армия в настоящее врем имеет "хорошие, но не идеальные" сухопутные ресурсы. В общей картине украинским воинам, как подчеркнул Бридлав, не хватает именно ракет большой дальности таких, как ATACMS или подобных.

Он напомнил, что Великобритания передала Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Storm Shadow и позитивно оценил этот шаг. В то же время американский генерал уточнил, что объемы такой помощи должны быть намного больше.

Напомним, что в Конгрессе США внесли резолюцию с призывом к американскому президенту Джо Байдену передать Украине ATACMS. Американские конгрессмены уверены, что именно это вооружение сейчас нужно ВСУ и оно ускорит победу Украины в войне с Россией.

В резолюции говорится, что ракетный комплекс ATACMS нужен украинским военным для нанесения ударов по ключевым российским логистическим узлам, пунктам управления и другим важным военным объектам в глубине оккупированной территории.

ATACMS – это управляемая ракета с дальностью более 466 километров. Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (свыше 220 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!