ATACMS для Украины: в Politico рассказали, почему США затягивают передачу ВСУ далекобойных ракет

В США все еще сомневаются передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

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Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило издание Politico с ссылкой на четырех анонимных источников. Кроме того, в Белом доме обеспокоены тем, что Украина сможет применять эти ракеты для ударов по территории страны-агрессора, начавшей войну.

Как сказали собеседники издания, американские чиновники уже якобы сообщили Киеву о своем решении не передавать ракеты ATACMS.

Однако, как пишет издание, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в министерстве обороны США не делали ревизию запасов.

"Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для противостояния врагу. Эти планы существенно не пересматривались с начала войны на Украине и не пересматривали запасы, которые могут понадобиться США в резерве, чтобы противостоять ослабленной России, и не учитывали тот факт, что Украина, по сути, ведет эту войну прямо сейчас", – говорится в материале.

По словам одного из американских чиновников, который говорил с журналистами анонимно, одна из причин, по которой военные не решаются отправить ATACMS, связана с желанием поддерживать определенный уровень боеприпасов на складах США.

Кроме того, в Белом доме все еще остается опасения, что передача далекобойных ракет Украине – это со стороны администрации Байдена "слишком агрессивный шаг".

В то же время, издание подчеркнуло, что компания Lockheed Martin произвела около 4 тысяч ATACMS в различных конфигурациях за последние 20 лет. Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам, которые купили ракеты для своих собственных систем залпового огня.

Один из источников сказал Politico, что Украина рассматривает идею получения разрешения Вашингтона на покупку этого вида вооружения у страны-союзника за средства, предоставленные США в рамках помощи. ATACMS, в частности, находится на вооружении Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский снова призвал партнеров предоставить нашим ВСУ дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, для защиты от российского террора.

Они помогли бы защитить украинские города и села от атак РФ, которые ежедневно уносят жизни мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, которые 20 января побывали в Киеве, призвали США передать ВСУ баллистические ракеты ATACMS дальнего действия и истребители.

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