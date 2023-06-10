'Чтобы ускорить победу': конгрессмены обеих партий обратились к Байдену с призывом передать Украине ракеты ATACMS

В Конгрессе США внесли резолюцию с призывом к американскому президенту Джо Байдену передать Украине, которая готовится к контрнаступлению для освобождения своих городов от российской оккупации, ракеты большой дальности ATACMS. Американские депутаты уверены, что именно это вооружение сейчас нужно ВСУ и оно ускорит победу Украины в войне с Россией.

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Документ обнародовали на официальном сайте Комитета по международным делам Палаты представителей в пятницу, 9 июня. Там отметили, что ракетный комплекс ATACMS нужен украинским военным для нанесения ударов по ключевым российским логистическим узлам, пунктам управления и другим важным военным объектам в глубине оккупированной территории.

Также депутаты напомнили, что Франция пообещала Украине далекобойные ракеты SCALP-EG, а Великобритания уже передала ракеты Storm Shadow, и это не повлекло за собой ответ страны-агрессора России, о котором переживают в США.

"Палата представителей призывает Соединенные Штаты немедленно предоставить армейские тактические ракетные комплексы Украине в достаточном количестве, чтобы ускорить победу Украины против неспровоцированной агрессивной войны России", – сказано в документе.

Задержка в предоставлении этой критически важной системы вооружения может продлить войну, заявили депутаты.

ATACMS – это управляемая ракета с дальностью более 466 километров. Каждая ракета ATACMS упакована в пусковую установку, похожую на РСЗО, и запускается из пусковых установок семейства РСЗО HIMARS или MLRS M270.

Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (свыше 220 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

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