Дальность до 250 км: что известно о ракетах большой дальности, которые Украина получит от Франции

Франция планирует передать Вооруженным силам Украины крылатые дальнобойные ракеты SCALP-EG в рамках нового пакета помощи. Также Киев получит десятки единиц бронетехники, в том числе боевые машины AMX-10RCs.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 15 мая. Он подчеркнул, что стратегия Франции состоит в том, чтобы "помочь Украине выстоять, чтобы вернуть всех за стол переговоров".

Кроме того, по его словам, Париж ведет переговоры с рядом стран по "обучению пилотов". Макрон высказался также о поставках Украине самолетов.

"Мы не ведем войну против России, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Мы не поставляем оружие, которое позволило бы достичь российской земли. Иногда приходится устанавливать ограничения. Мы не должны ослаблять способность Франции защищать себя", – сказал Макрон о передаче ВСУ истребителей.

Стоит отметить, что Франция имеет вооруженные ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее получили от Великобритании, однако использует для них название SCALP-EG.

В ВМС Франции крылатыми ракетами SCALP оснащают прежде всего истребители-бомбардировщики Rafale, Mirage 2000, Eurofighter и в перспективе многоцелевые атомные подлодки нового поколения. Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе системы наведения и дальности действия УР, используемой – у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км против 150 км у Apach.

В конструкции ракеты SCALP применен ряд мер, нацеленных на снижение прежде ее радиолокационной заметности ракеты. Снижению вероятности обнаружения ракеты в полете способствует и то, что весь маршевый участок траектории он проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта снижается еще ниже – до 50м.

Напомним: 11 мая Великобритания официально подтвердила передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Высокопоставленный военный представитель США заявил, что указанные боеприпасы "по-настоящему изменяют правила игры с точки зрения дальности" и дают Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России заявили, что им нечем ответить на ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании. Пропагандисты возмущались отсутствием необходимой, по их мнению, реакции со стороны минобороны, МИД РФ и Кремля;

– в то же время в США заявили, что пока не планируют передавать Украине ракеты большой дальности. Там подчеркнули, что каждая страна имеет право самостоятельно принимать свои решения в области обороны.

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