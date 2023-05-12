Готовы ли США передать Украине дальнобойные ракеты на примере Storm Shadow: в Белом доме ответили

Передача Украине британских ракет дальнего радиуса действия "Storm Shadow" не окажет влияния на позицию Соединенных Штатов по поводу предоставления подобного вооружения. В настоящее время США не планируют направлять в Украину ракеты большой дальности.

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Как сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, политика США по отправке в Украину ракетных комплексов большой дальности неизменна.

Он отметил, что передача Великобританией Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow является суверенным решением и каждая страна вправе самостоятельно решать свои вопросы в области обороны.

Он также подчеркнул, что политика США относительно поставок в Украину ракетных комплексов большой дальности не изменилась. Президент Байден уже неоднократно заявлял, что Вашингтон не имеет планов на направление ракет большой дальности в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 мая стало известно, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск. Эти ракеты имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

– Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что Украине для освобождения Крыма нужно дальнобойное оружие.

– Чем уникальны ракеты Storm Shadow, дальность полета которых достигает 560 км, читайте в материале по ссылке.