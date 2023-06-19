'Оккупанты убегали, бросая технику и оружие': защитники Украины показали видео из освобожденных Пятихаток

Защитники Украины показали видео из освобожденного от российских оккупантов поселка Пятихатки в Запорожье. Они отметили, что кремлевские вояки убегали оттуда, бросая оружие, боеприпасы и технику.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "WARSHAL". Населенный пункт удалось деоккупировать силами 128 горно-штурмовой бригады и 2 ОСБ 18 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: утром 19 июня в Минобороны Украины подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. В течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военнослужащие деоккупировали уже 8 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км. Активная работа сил обороны Таврического направления продолжается.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны высказали предположение, что несмотря на успехи, которых Силы обороны Украины достигли на четырех участках фронта, они могут временно прекратить эти усилия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Отмечается, что оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных операций и не говорят о завершении большого контрнаступления Украины, которое еще даже не началось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время контрнаступления Сил обороны Украины против войск РФ наша армия потеряла менее 10% техники, полученной от западных партнеров. Однако показатель может возрасти, поскольку это является неизбежным следствием любых наступательных действий;

– воины 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как они эвакуируют своего раненого с поля боя. Защитники отметили, что продвигаются и уничтожают оккупантов на украинской земле, однако территориальные достижения не обходятся без потерь и для ВСУ.

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