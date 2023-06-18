Освобождение не дается легко: ВСУ показали один из штурмов под Бахмутом. Видео
Украинские защитники продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. Воины продвигаются и уничтожают оккупантов на украинской земле, однако территориальные достижения не обходятся без потерь и для ВСУ.
Освобождения территорий не даются легко для наших защитников. Так, в сети выложили видео, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады эвакуируют раненого.
Военные на Бахмутском направлении эвакуировали бойца с поля боя в блиндаж, где его стабилизировали медики.
"Я смотрел на своего бледного собрата, взгляд у него был замерший. Он был бледный замерший и не моргал. Я так обрадовался, когда он моргнул", – отметил военный.
После стабилизации его эвакуировали на бронеавтомобили в госпиталь. Раненый все время беспокоился, чтобы во время эвакуации военных не накрыла вражеская артиллерия.
Ранее сообщалось, в Скадовск и под Геническ посетил "хлопок". Взрывы произошли в пригороде – поселке Рыково, откуда виднелись вспышки и густой дым.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали спутниковые снимки с разбитой ударами ВСУ вражеской базы во временно оккупированном селе Счастливцево недалеко от Генического на Херсонщине. На них заметны серьезные повреждения там, где располагались, вероятно, росгвардейцы.
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