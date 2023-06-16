Заметны следы пожаров: появились спутниковые фото результатов попаданий ВСУ по базе оккупантов на Херсонщине

В сети опубликовали спутниковые снимки с разбитой ударами ВСУ вражеской базы во временно оккупированном селе Счастливцево недалеко от Геническа на Херсонщине. На них заметны серьезные повреждения там, где располагались, вероятно, росгвардейцы.

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Ныне точные данные о количестве ликвидированных и раненых оккупантов неизвестны. Фото последствий обнародовали журналисты "Схем" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 15 июня спутник Planet Labs зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы от пожаров. Изменения местности очень заметны, если сравнивать со снимком за 26 мая.

Напомним, что мощная "бавовна" накрыла захватчиков 9 июня возле Геническа, который они назначили "столицей" захваченной части Херсонщины. База оккупантов размещалась в пансионате "Экспресс" и гостинице Chalet Termal села Счастливцево.

По словам городского головы Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова, а также генического Telegram-канала и крымского информагентства "Центр журналистских расследований", в тот день украинские ракеты попали в "Экспресс".

Федоров позже опубликовал видео последствий взрывов. Источники отмечали, что в момент "бавовны" на базе находились военнослужащие росгвардии. Речь шла о многих ликвидированных и раненых захватчиках.

Добавим, что в апреле 2023 года российский диктатор Владимир Путин посещал временно оккупированные территории Херсонщины – по данным пропагандистов, именно Генический район.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня бойцы ВСУ ударили по расположению оккупантов на побережье Азовского моря. "Бавовна" накрыла врага на захваченной базе отдыха "Солнечная" в Приморске, часть российских военных оказалась под завалами.

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