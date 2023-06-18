В Скадовск и под Геническ пришла 'бавовна': детонирует склад БК оккупантов. Фото

Во временно оккупированном городе Геническ на Херсонщине утром 18 июня звучали громкие взрывы. По словам очевидцев, "бавовна" посетила склад боеприпасов российских военных в пригороде.

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Об этом написали мониторинговые Telegam-каналы, публикуя кадры. Позже появились сообщения и о взрывах в Скадовске (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Во временно оккупированном Геническе утро начинается бодро! Бавовнятко!" – иронически указали пользователи сети.

На нем виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца. Местные подчеркнули, что речь идет не о самом Геническе, а его пригороде. В частности, "бавовна" наблюдалась из поселка Рыково, а он – в 18 километрах от райцентра.

"В районе Рыково утро началось так. Минус значительный склад БК", "В Рыково, Херсонская обл., 80км от Мелитополя – в четыре утра произошел бум. О*к курил в неположенном месте, в следствии элеватор – он же военная база – детонирует уже 1,5 часа", – писали в сети.

В комментариях украинцы отметили, что звонили родным в Геническ и те подтвердили, что в районе города "гепает очень громко, но дыма не видно". Другие указали, что там уже около двух часов продолжается детонация БК оккупантов.

"Я звонил родственникам: аж земля трясется там", "Два часа уже детонирует", "Точно в цель", – комментировали в сети около 06:00 воскресенья.

Впоследствии появилась информация о громких взрывах в Скадовске на временно оккупированной части Херсонщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали спутниковые снимки с разбитой ударами ВСУ вражеской базы во временно оккупированном селе Счастливцево недалеко от Геническа на Херсонщине. На них заметны серьезные повреждения там, где располагались, вероятно, росгвардейцы.

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