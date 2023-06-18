Во время контрнаступления Украина потеряла менее 10% западной техники – разведка Эстонии

Во время контрнаступления украинских сил против войск РФ наша армия потеряла менее 10% техники, полученной от западных партнеров. Однако этот показатель может возрасти, поскольку это является неизбежным следствием любых наступательных действий.

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Об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR. Он отметил, что западная техника лучше защищает украинских военнослужащих и даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

Более того, начальник эстонской разведки отметил, что подразделения, которые проходили обучение в течение последних шести месяцев, не участвовали в последних боевых действиях.

Также по словам Гросберга, на следующей неделе украинские войска продолжат поиск слабых мест в позициях россиян и, вероятно, по всему фронту, поэтому в течение следующих семи дней "мы не увидим наступления".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала украинский БМП М2 Bradley, пострадавший в бою против российских оккупантов. В него пришлось прямое попадание из РСЗО "Град" врага. Бронемашина уже находится на ремонте. К счастью, ее экипаж уцелел.

Напомним: также Гросберг отметил, что Силы обороны Украины приступили к первому этапу ожидаемого контрнаступления и ведут формирующие операции с целью поиска слабых мест на оборонных позициях российских оккупантов. Военное руководство нашей страны подходит к планированию методично и осторожно, поскольку "и человеческие и технические ресурсы на вес золота".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– воины 3 отдельной штурмовой бригады показали, как эвакуировали своего раненого на Бахмутском направлении с поля боя в блиндаж, где его стабилизировали медики. Освобождение территорий не дается легко для наших защитников;

– по данным британской разведки, в настоящее время российская армия несет наибольшие потери от пика боев за Бахмут в марте текущего года. В последние дни самые интенсивные бои идут в Запорожской области, на западе Донетчины и вокруг Бахмута.

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