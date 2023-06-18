Потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте – британская разведка

В последние дни самые ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении, в западной части Донетчины и на Запорожье. На всех этих направлениях украинская армия наступает и имеет определенные успехи.

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В настоящее время российская армия несет наибольшие потери от пика боев за Бахмут в марте текущего года. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что в последние дни самые интенсивные бои идут в Запорожской области, на западе Донетчины и вокруг Бахмута.

"На всех этих направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась незначительных успехов. На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции", – отметили в МО Британии.

Украина платит за освобождение своей земли ужасную цену. Однако российские захватчики несут еще большие потери, сравнимые с потерями оккупантов на пике боев за Бахмут.

"Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, накануне разведка Британии объяснила, почему РФ перебросила десятки вертолетов в Бердянск. Государство-агрессор пытается достичь преимущества в воздухе и использует ударные вертолеты для поражения наземных сил украинского войска.