Потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте – британская разведка
В последние дни самые ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении, в западной части Донетчины и на Запорожье. На всех этих направлениях украинская армия наступает и имеет определенные успехи.
В настоящее время российская армия несет наибольшие потери от пика боев за Бахмут в марте текущего года. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В британском оборонном ведомстве констатировали, что в последние дни самые интенсивные бои идут в Запорожской области, на западе Донетчины и вокруг Бахмута.
"На всех этих направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась незначительных успехов. На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции", – отметили в МО Британии.
Украина платит за освобождение своей земли ужасную цену. Однако российские захватчики несут еще большие потери, сравнимые с потерями оккупантов на пике боев за Бахмут.
"Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", – отметили в британском оборонном ведомстве.
Напомним, накануне разведка Британии объяснила, почему РФ перебросила десятки вертолетов в Бердянск. Государство-агрессор пытается достичь преимущества в воздухе и использует ударные вертолеты для поражения наземных сил украинского войска.
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