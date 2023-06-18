Разведка Эстонии объяснила, почему ВСУ ведут "тихое" контрнаступление

Силы обороны Украины начали первый этап ожидаемого контрнаступления и ведут формирующие операции с целью поиска слабых мест на оборонительных позициях российских оккупантов. Военное руководство нашей страны подходит к планированию методично и осторожно, поскольку "и человеческие, и технические ресурсы на вес золота".

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Об этом 16 июня на брифинге заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. Полковника цитирует портал ERR.

По мнению эстонского военного, украинские защитники пока что ведут подготовку к горячо ожидаемому контрнаступлению. Этот процесс продолжится еще некоторое время. "Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – уверен он.

Гросберг сказал, что с военной точки зрения такие подготовительные операции совершенно логичны – не в последнюю очередь потому, что войска РФ успели укрепить линию фронта на временно оккупированных территориях.

"По сути, Российская Федерация потратила последние девять месяцев на наращивание своих оборонительных сооружений", – отметил Гросберг.

Он указал на то, что для классической наступательной операции, согласно доктрине, наступающему необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружению. У ВСУ таких ресурсов сейчас нет.

"Наоборот, соотношение сил примерно один к одному. По этой причине и чтобы не идти на ненужные риски, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и спокойно, так как и людские, и технические ресурсы по сути, на вес золота", – объяснил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии.

Он подчеркнул, что инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Украины. "А значит, они сами выбирают время, место и средства, которыми будут атаковать подразделения противника", – заявил военный.

Он добавил, что РФ будет пытаться максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля и свою авиацию.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что в течение 17 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке.

– Генеральный штаб ВСУ отчитался о 26 боевых столкновениях. Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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