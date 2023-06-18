Армия РФ сосредоточилась на четырех направлениях, ее дезертиров постоянно отлавливают в лесах – Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины накануне сошлись в 26 боевых столкновениях с войсками РФ на фронте. Ныне враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В то же время российские военные бегут с поля боя на Луганщине, подразделения росгвардии потом разыскивают дезертиров в лесах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 июня – 480-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 43 авиационных и четыре ракетных удара, произвели 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность российских воздушных атак по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг накануне нанес авиационный удар по Янжуловке на Черниговщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атынское, Стариково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искровивщина, Волфино, Басовка, Мирополье, Степок, Писаревка, Пономаренко – Сумской; Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцово, Плетеновка, Волчанские Хутора, Покаляне, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоново и Комиссарово – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлении Новоселовского на Луганщине и Берестового на Харьковщине, успеха не имели. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении ВС РФ без успеха наступали в сторону Белогоровки на Луганщине, обстреляли с артиллерии этот населенный пункт, а также Стельмаховку, Невское Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Раздолевку, Спорное и Серебрянку – Донецкой.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанесли авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы н. п. Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Красногоровки на Донетчине. В то же время с артиллерии обстреляли Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Победу, Максимилиановку и Константиновку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Вместе с тем нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Благодатного и Угледара. Совершил обстрелы Шахтерского, Пречистовки, Новомихайловки, Угледара, Сторожевого, Новоселки и Новополя на Донетчине.

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