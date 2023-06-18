Войска РФ учатся на ошибках и меняют тактику, но не стали более сообразительными – NYT

Российские оккупационные войска, учась на ошибках в войне против Украины и готовясь к контрнаступлению ВСУ, якобы начали менять тактику ведения боя. Теперь захватчики больше не передвигаются большими колоннами тяжелой техники в места, где их могут быстро уничтожить или повредить.

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А еще оккупанты вроде бы улучшили дисциплину, координацию и воздушную поддержку. Об этом пишет издание The New York Times, добавляя, что войска РФ стали чаще применять беспилотники и проводить разведывательные атаки.

"Начиная свое долгожданное контрнаступление, Украина хорошо вооружена, подкреплена улучшенными коммуникационными технологиями, американским и европейским оружием. Но российские войска улучшили свою оборону, артиллерийскую координацию и воздушную поддержку, наладив тактику, которая может сильно отличаться от первых дней войны", – говорится в материале.

По мнению западных чиновников, на которых ссылается издание, уроки на собственных ошибках "сделают Россию более жестким врагом", особенно когда она находится в обороне.

Журналисты процитировали слова командира украинского подразделения БПЛА с позывным "Граф", подтвердившим то, что оккупанты пытаются найти тыловые командные пункты рот, бригад ВСУ и "уничтожить их с большого расстояния, чтобы максимально нарушить связь между подразделениями".

В то же время американские чиновники убеждены: хотя Россия и адаптировала свою тактику, ее войска в целом не становятся более сообразительными. Ведь самые опытные российские солдаты были ликвидированы еще в начале войны, а те, что воюют сегодня, учитывая менее обученные только мобилизованные силы, безуспешно пытаются проводить наступательные операции и координировать движение больших воинских частей.

"Российские же танки, понеся значительные потери в течение 2022 года, сейчас часто сдерживаются от линии фронта для использования как своего рода артиллерию", – резюмирует NYT.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что страна-агрессор Россия перед контрнаступлением ВСУ будет применять различные "спецоперации", а также прибегать к ракетному террору, опасность которого является самой высокой в пяти областях. Однако на катастрофу на ЗАЭС, считает он, Кремль не отважится.

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