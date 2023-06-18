В зоне риска пять областей: Селезнев спрогнозировал атаки Путина накануне наступления ВСУ

Страна-террорист Россия накануне контрнаступления украинских Сил обороны будет применять против нашей страны различные "спецоперации", а также ракетный террор, опасность которого наиболее высока в пяти областях. Но на катастрофу на Запорожской АЭС Кремль не решится.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Думаю, Путин будет использовать так называемые специальные операции, в том числе такого формата, как мы видели – разрушение дамбы в районе Новой Каховки, техногенные катастрофы", – предупредил он.

Эксперт также допустил, что враг продолжит "ракетный террор" мирного населения Украины, прежде всего, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. При этом он будет активно применять комплексы береговой обороны "Бал", переброшенные накануне в Брянскую область России, дальность действия которых составляет до 150 километров.

"Мы видим, как изменились тенденции в части ракетных обстрелов. Путинская армия перебросила на территорию Брянской области береговой ракетный комплекс "Бал". Эти ракеты Х-35 не слишком высокоточные, но они способны поддерживать практику ракетного террора, который осуществляется путинской армией", – уточнил Селезнев.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что, по его оценкам, Кремль не решится на то, чтобы устроить катастрофу на ядерном объекте или применить в войне против Украины ядерное оружие.

"Я не думаю, что будут провокации, связанные с уничтожением Запорожской атомной электростанции. Я абсолютно убежден в том, что Российская Федерация не будет использовать ядерное оружие, потому что фатальные последствия этого шага для РФ и для Путина лично предопределены", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 16 июня страна-оккупант Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Враг применил крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые были уничтожены украинской ПВО. Атака совпала с визитом в Киев лидеров африканских стран.